Balıkesir'de Cankurtaranlar Eğitimden Geçti

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yaz sezonu hazırlıkları kapsamında sahillerde görev yapacak cankurtaranlar kapsamlı eğitimden geçti. Geçen yıl 34 olan kule sayısını bu yıl 48'e çıkaran Büyükşehir Belediyesi, 65 personel, 17 bot, üç jet ski ile vatandaşlara hizmet verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı olarak yaz sezonu boyunca can güvenliğini sağlamak için sahillerde görev yapacak cankurtaranlar, Gömeç Dalış Köyü'nde eğitimden geçti. Alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen eğitimlerde; kondisyon, kurtarma, yüzme, yöneltme, kazazede yakalama gibi teknikler uygulamalı olarak öğretildi.

48 plajda görev alacaklar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir dizi eğitimden geçen cankurtaranlar, vatandaşların güvenli bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için gece gündüz görev yapacak. Bayramın yaklaşmasının yanı sıra yaz sezonu yoğunluğuna da hazırlanan cankurtaranlar sayesinde vatandaşlar ve turistler sahil kesimlerinde güvenle denize girebilecek.

Eğitimlerden geçen cankurtaranlar, hem Ege denizine hem de Marmara denizine kıyısı olan Balıkesir'de kıyı şeridinin güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Geçen yıl yedi olan bot sayısını 17'ye yükselten Büyükşehir Belediyesi, kule sayısını da Mavi Bayrak sayısı gibi 48'e çıkardı.