Balıkesir'de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'de yanan çatı itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Altıeylül İlçesine bağlı Paşaköy Mahallesi 30. Sokakta meydana gelen yangında 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye'nin 4 araç, 9 personel ile müdehale ettiği çatı yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak çalışma başlatıldı.