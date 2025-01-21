Balıkesir'de yanan çatı itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Altıeylül İlçesine bağlı Paşaköy Mahallesi 30. Sokakta meydana gelen yangında 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye'nin 4 araç, 9 personel ile müdehale ettiği çatı yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?