Balıkesir'de Çiftçilere Süt Otu Tohumu Desteği

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için hayata geçirdiği "Çiftçi Destek Programı" kapsamında Manyas'ta 200 üreticiye yüzde 50 katkılı süt otu tohumu dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Çiftçi Destek Programı" çerçevesinde Manyas'ta 200 üreticiye yüzde 50 katkılı süt otu tohumu dağıtıldı. Süt otu tohumu, yüksek besin değeri sağlayarak hayvanların süt ve et verimini artırırken, toprak sağlığını iyileştiriyor ve tarım uygulamalarına katkı sunuyor. Bu destekle, Balıkesirli çiftçilerin daha verimli bir sezon geçirmesi hedeflenirken, hem üreticinin ekonomisine katkı sunuluyor hem de bölgedeki tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan süt otu tohumu desteğine üreticiler de büyük ilgi gösteriliyor. Manyas'taki üreticiler, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle desteğin kendilerine büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek Başkan Ahmet Akın'a teşekkürler etti.