Balıkesir\'de çocuklar COP31 için iklim farkındalığı etkinliği düzenledi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konfereransı (COP31) hazırlıkları kapsamında Balıkesir'de gençlerin katılımıyla ikim ve çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Balıkesir ayağı kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Balıkesir Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri, vatandaşlara tohum topları ve kitap ayraçları dağıttı, ekran süresi ve dijital israf konusunda mini anketler gerçekleştirdi.

Türkiye Çocuk Dayanışma Kurulu Üyesi ve Balıkesir Kız Temsilcisi Eda Nur Karaca, COP31'in Antalya'da düzenleneceğini belirtti.

Karaca, "Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 190 ülkeden katılımcı olacak. Biz de bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Tohum topu etkinliklerimiz, mini anketlerimiz ve katılımcılarla röportajlarımız var." dedi.

Etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede çocukların sürece aktif katılımının önemine dikkat çekildi.