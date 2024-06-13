Balıkesir'de DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu gözaltına alındı

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Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, daha önce Irak'ın Musul bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

İkamette yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.