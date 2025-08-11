Balıkesir'de Deprem Sonrası İnceleme - Son Dakika
Balıkesir'de Deprem Sonrası İnceleme

11.08.2025 07:59
Bakanlık, Balıkesir'deki 6.1'lik depremin otoyol ve köprülerde hasar yaratmadığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından yapılan incelemede, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtilerek, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrollerinin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alındığı kaydedildi.

'BÖLGEYE TOPLAM 16 ADET MOBİL BAZ İSTASYONU GÖNDERİLMİŞTİR'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremde, iletişim altyapısı anlamında da üç mobil işletmecinin şebeke ve servislerinde genel itibarıyla kesinti yaşanmamıştır. Ayrıca mobil kapsama alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Deprem prosedürleri kapsamında mobil işletmeciler tarafından vatandaşlarımızın hatlarına ücretsiz internet, SMS ve konuşma paketleri tanımlanmış ve bölgeye üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın internet tabanlı uygulamaları kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: DHA

Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem sonrası Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Baba-oğul “bidon“ tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni Ateş topları da görülecek
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı Birbirlerini bile tanımıyorlar
