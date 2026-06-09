Balıkesir\'de Eş Zamanlı Arazi Yangınları Kontrol Altında

Balıkesir'in Havran ve İvrindi ilçelerinde eş zamanlı çıkan arazi yangınları, itfaiye ile orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Havran ilçesinde Dereören Mahallesi'nde bulunan bir arazide ve İvrindi ilçesinde Büyükyenice Mahallesi'ndeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine iki bölgeye de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevler ormanlık alanlara sıçramadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İki ilçedeki yangınların tamamen söndürüldüğü müdahalelerde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 araç ve 25 personel ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz görev yaptı.