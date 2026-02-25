Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu

CEVDET YILMAZ'DAN ŞEHİT OLAN PİLOT İÇİN TAZİYE MESAJI
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir" ifadelerini kullandı.
