Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Katar'dan Türkiye'ye Taziye Mesajı

(ANKARA) – Katar, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin Türkiye'ye taziye mesajı yayımladı. Katar Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, trajik uçak kazası nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Katar Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bir pilotun şehit düşmesine neden olan trajik uçak kazası nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en derin taziyelerini ve içten başsağlığı dileklerini bildirir" ifadelerine yer verildi. Büyükelçiliğin, Katar Devleti'nin Türkiye'deki "kardeşlerine" olan daim desteğini teyit ettiği ve bu acı kayıpta dayanışma içinde olunduğunu vurguladığı aktarıldı.