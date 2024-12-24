Balıkesir\'de Fabrika Patlaması: 12 Ölü, 5 Yaralı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Kavaklı Köyü'nde bulunan ZSR Mühimmat Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimizle beraber süreci teyakkuz halinde yerinden takip ediyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana gelmesi sonucu 12 vatandaşın hayatını kaybetmesi ve 5 yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. Akın, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Kavaklı Köyü'nde bulunan ZSR Mühimmat Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimizle beraber süreci teyakkuz halinde yerinden takip ediyoruz."