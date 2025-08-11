Balıkesir'de Fabrika Yangını: İki Elektrik Teknisyeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir'de Fabrika Yangını: İki Elektrik Teknisyeni Hayatını Kaybetti

11.08.2025 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönen'deki yangında hayatını kaybeden teknisyenler, Bursa Adli Tıp'a getirildi. DNA örnekleri alındı.

BALIKESİR'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasındaki yangında hayatını kaybeden elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım'ın cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşçilerin kimlik tespiti için ailelerinden DNA örneği alındı.

Hasanbey Mahallesi Köyaltı Sokak'ta faaliyet gösteren süt mamulleri fabrikasında dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, ihbarla adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2 su ikmal aracı, Yol Daire Başkanlığı'ndan 1 iş makinesi, BASKİ'den 2 su ikmal aracı ile 1 kepçe, Gönen Belediyesi'nden 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi, Bandırma Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arazöz olmak üzere toplam 25 araç sevk edildi. Alevler, ekipler tarafından 4 saat sonra söndürüldü. Depo ve sevkiyat kısmında çıkarak geniş bir alana yayılan yangında, enerji akışını kesmek için içeri giren fabrikanın elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti.

İzmirli ve Yıldırım'ın cenazeleri, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken, ailelerden DNA örneği alındı. Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Gönen'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Öte yandan, 2 çocuk babası Özcan Yıldırım'ın yangından bir gün önce oğlu için sünnet düğünü yaptığı belirtildi.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ-Ahmet ILGAZLI/BURSA,

Kaynak: DHA

Bursa Adli Tıp Kurumu, Özcan Yıldırım, İş Kazası, Balıkesir, Yıldırım, Güvenlik, 3-sayfa, Otopsi, Güncel, Bursa, Gönen, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Fabrika Yangını: İki Elektrik Teknisyeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’deki 6.1’lik depremi nokta atışı bilmiş Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
Depremde binalar yıkıldı Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı

15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
23:43
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 17:01:18. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Fabrika Yangını: İki Elektrik Teknisyeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.