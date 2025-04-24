Balıkesir'de Gösteri İle İlgili Müfettiş Görevlendirildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen bir gösteride, 'direk dansı' yapıldığı iddiası üzerine inceleme başlatılıp, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulması üzerine Bakanlık, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.