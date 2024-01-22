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Balıkesir'de inşaat çukuruna düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de inşaat çukuruna düşen kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kişi, inşaatın önündeki çukura düşerek hayatını kaybetti. İlker Özer (47), yağmurda ıslanmamak için inşaatın alt kısmında dururken çukuru fark etmeyerek düştü. Eşi ve çocukları tarafından bir süre ulaşılamayan Özer, polis ekiplerince ölü olarak bulundu. Cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özer, daha sonra Börülce Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Balıkesir\'de inşaat çukuruna düşen kişi hayatını kaybetti
22.01.2024 - 10:55,
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde inşaatın önündeki çukura düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İlker Özer (47), eşi ve çocuklarıyla buluşmak üzere Kocacami Mahallesi Kuvayi Milliye kavşağındaki inşaatın önüne aracını park etti.

Yağmurda ıslanmamak için inşaatın alt kısmında duran Özer, 3 metrelik çukuru fark edemeyerek düştü.

Eşi ve çocuklarının bir süre ulaşamadığı Özer, olay yerine gelen polis ekiplerince çukurun içinde ölü bulundu.

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle çukurdan çıkarılan Özer'in cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Özer'in cenazesi, daha sonra Koca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Börülce Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de inşaat çukuruna düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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