Balıkesir\'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 26 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 26 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma'nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey Edremit, Gömeç, Karesi, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde meydana gelen 21 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 26 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 249 adet sentetik uyuşturucu hap, 114 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet tabanca, 6 adet fişek ve 10 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 şüpheli içerisinden mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.