Balıkesir'de 'Kadınlara Durak Yok' Uygulaması Başlatıldı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Kadınlara Durak Yok" uygulamasıyla BTT otobüslerinde seyahat eden kadın yolcuları akşamları gidecekleri yere güvenle ulaştırıyor. Uygulamayla kadınlar, akşamları saat 20.00'den sonra güzergah üzerinde durak dışındaki noktalarda inebiliyor.

Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş.'ye bağlı otobüslerde kadınlar ile çocukların güvenliği ve rahatlığı için "Kadınlara Durak Yok" projesini başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Kadınların ve çocukların toplu taşıma araçlarından daha fazla faydalanmalarını ve gece geç saatlerde de evlerine güvenle ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan proje, kadınların şehirdeki hareket özgürlüklerini artırmayı hedefliyor.

Balıkesir'de yaşayan emeklisinden öğrencisine, çalışanından ev hanımına tüm kadınlar yaz aylarında saat 21.00, kış aylarında ise 20.00'den sonra belediye otobüslerinde başlayan bu uygulama sayesinde uzun mesafeler yürümek zorunda kalmıyor.

"Kadınlarımız kendilerini güvende hissetsinler"

Toplumsal farkındalık sağlamak için seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın, "Bu kentin kadınlarına her ortamda alan açıyoruz. Balıkesir'de yaşayan kadınlara 'Durak Yok' diye bir çalışma başlattık. Toplu taşıma kullanan kadınların gece geç saatlerde ya da sabahın ilk saatlerinde, özellikle bu yaz-kış uygulamalarında daha güvenli bir şekilde otobüse binip otobüsten inebilmeleri için çalışma başlattık ki kendilerini güvende hissetsinler" dedi.

BTT A.Ş. bünyesinde yaklaşık 5 yıldır şoförlük yapan Dilek Arslan da "20.00'den sonra çok iyi oldu. Kadınlar olarak istediğimiz yerde inmemiz ve evimize daha rahat, güvenli bir şekilde gitmemiz bizim için daha iyi oldu. Şoför olarak da kadınlarımızı emin bir şekilde bırakmamız bizim için gurur verici bir olay" diye konuştu.

Uygulamadan yararlanan kadınlar ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getiredi:

-Dilan Yıldırım: "Bu hizmet bizim için tabii ki büyük bir şey. Çünkü birçok insanın maddi açıdan rahatlığı yok. En azından taksiye binip kapının önünde inebileceği bir durum yok. O açıdan bence çok güzel olmuş. Benim gibi öğrenci olup da tek yaşayan evine babasıyla gidemeyen, çünkü ben bile mesela babamı görüntülü arayıp eve yürüyorum indiğim açıdan. O yüzden bence çok güzel olmuş. Umarım birçok insanın hayatı bu konuda kurtulur."

-Betül Tolga: "Böyle olması çok iyi olmuş, çünkü ben mesela dönüşlerimde sıkıntı yaşıyorum. Durak biraz evime uzak, 4. Şoför Evleri'nde oturuyorum ve yürürken sıkıntı yaşıyorum. Giderken evimde bayağı sessiz bir yerde olduğu için zor oluyordu benim açımdan. Bunun için de gerçekten sevindim yani. Belediye Başkanımıza bunu düşündüğü için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir düşünce, çünkü o kadar olaylar oluyor. O kadar kadın öldürülüyor."

-Kadriye Nur Saydemir: "Çok güzel bir uygulama. Yalnız olan bayanlar için, öğrenci kızlarımız için istedikleri yerde inmeleri güzel, çok güzel düşünülmüş. Tebrik ediyorum."