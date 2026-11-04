Balıkesir\'de kamyondaki 500 gram sentetik uyuşturucu nedeniyle 1 şüpheli tutuklandı

??????? Balıkesir'de şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmalarda şüpheli görülen bir kamyon durduruldu.

Narkotik köpeği Dangal'ın da katıldığı aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.