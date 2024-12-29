Balıkesir\'de Karla Mücadele

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Balıkesir'de Gönen, Edremit, Dursunbey, Havran ve Sındırgı gibi yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışının olumsuz etkilerine karşı çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapanmasını engelleyip buzlanmanın etkisini azaltarak olası kazaların önüne geçiyor.

Ayrıca rüzgar, yıldırım ve fırtına nedeniyle zarar gören ağaç ve yeşil alanlara çevreye zarar vermeden müdahale ediliyor. Belediye ekipleri gerekli onarım ve bakım çalışmalarını her noktada gerçekleştiriyorlar.

Ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri karla mücadele sırasında 7-24 nöbet esasına göre çalışırken bu kapsamda 3 bin tona yakın tuz, 3 bin 400 ton kum ve 4 ton solüsyon stokları ile hizmet veriyor.

Sındırgı'ya bağlı Bayraklı, Aktaş, Kınık güzergahlarında karla mücadele veren ekipler, Dursunbey ilçesine bağlı Çelikler, Yassıören ve Çanakçı mahallelerinde kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Gönen ve Burhaniye'de kapalı yol kalmazken Havran'da Kalabak ve Hanlar mevkii arası da ulaşıma açıldı.