Balıkesir'de Karla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Karla Mücadele

Balıkesir\'de Karla Mücadele

Balıkesir'de kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor, ulaşım güvenliği sağlanıyor.

29.12.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de Gönen, Edremit, Dursunbey, Havran ve Sındırgı gibi yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışının olumsuz etkilerine karşı çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapanmasını engelleyip buzlanmanın etkisini azaltarak olası kazaların önüne geçiyor.

Ayrıca rüzgar, yıldırım ve fırtına nedeniyle zarar gören ağaç ve yeşil alanlara çevreye zarar vermeden müdahale ediliyor. Belediye ekipleri gerekli onarım ve bakım çalışmalarını her noktada gerçekleştiriyorlar.

Ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri karla mücadele sırasında 7-24 nöbet esasına göre çalışırken bu kapsamda 3 bin tona yakın tuz, 3 bin 400 ton kum ve 4 ton solüsyon stokları ile hizmet veriyor.

Sındırgı'ya bağlı Bayraklı, Aktaş, Kınık güzergahlarında karla mücadele veren ekipler, Dursunbey ilçesine bağlı Çelikler, Yassıören ve Çanakçı mahallelerinde kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Gönen ve Burhaniye'de kapalı yol kalmazken Havran'da Kalabak ve Hanlar mevkii arası da ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Karla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Karla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.