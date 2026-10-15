Balıkesir'de kayıtlı 7 bin 88 kadın çiftçi var, Vali Ustaoğlu kadınlarla buluştu - Son Dakika
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Balıkesir'de kayıtlı 7 bin 88 kadın çiftçi var, Vali Ustaoğlu kadınlarla buluştu

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Balıkesir\'de kayıtlı 7 bin 88 kadın çiftçi var, Vali Ustaoğlu kadınlarla buluştu
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın çiftçilerle buluştu. Ustaoğlu, kayıtlı 7 bin 88 kadın çiftçi olduğunu, 2026 yılında 3 kadın girişimcinin hibe sözleşmesi imzalama hakkı kazandığını ve 23 kadın tekne sahibinin destek aldığını belirtti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda kadın çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programa Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu katıldı. Farklı ilçelerden gelen kadın çiftçilerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkati çekti.

Kadın çiftçilerin tarımsal üretim, kırsal kalkınma ve gıda arzına önemli katkı sağladığını belirten Ustaoğlu, "Balıkesir'imizin bereketli topraklarında yükselen üretim gücünün arkasında kadın çiftçilerimiz vardır." dedi.

Kadın üreticilerin desteklenmesinin aile işletmelerinin geleceği ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu ifade eden Ustaoğlu, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının gerekliliğini vurguladı.

Balıkesir'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 7 bin 88 kadın çiftçinin bulunduğunu belirten Ustaoğlu, 2026 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 3 kadın girişimcinin hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığını, küçük ölçekli balıkçılık desteklerinden de 23 kadın tekne sahibinin yararlandığını kaydetti.

Üretimin kazanca dönüşmesinin önemine değinen Ustaoğlu, "Tarımsal kalkınmanın kalıcılığı, üreticimizin emeğinin karşılığını almasına ve ürettiği değerin kazanca dönüşmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu, konuşmasının sonunda kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA
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