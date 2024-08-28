Balıkesir'de kumarhane operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde kumarhaneye çevrilen bir ahıra düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, K.Y, A.İ ve M.G'nin etrafında yerleşim yeri bulunmayan boş arazideki bir hayvan damının kumarhaneye çevirdiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hayvan damındaki bir odada bulunan yuvarlak masada kumar oynayan K.Y, A.İ. ve M.G. ile 8 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 36 bin 525 lira, bin 100 dolar, iskambil kağıdı ve 80 pul marka ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y, A.İ ve M.G. hakkında adli işlem başlatıldı. Diğer 8 kişiye ise 100 bin 687 lira para cezası kesildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen yer mühürlendi.