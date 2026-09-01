Balıkesir'de LGS'de tam puan alan 6, YKS'de ilk 100'e giren 7 öğrenci Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Balıkesir'de LGS'de tam puan alan 6, YKS'de ilk 100'e giren 7 öğrenci Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Balıkesir\'de LGS\'de tam puan alan 6, YKS\'de ilk 100\'e giren 7 öğrenci Vali Ustaoğlu\'nu ziyaret etti
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan 6 öğrenci ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'e giren 7 öğrenciyi makamında kabul etti. Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Ustaoğlu, derecelerden gurur duyduklarını belirterek, öğrencilere 'gurur tablosu' diye hitap etti ve başarılarını ülkenin geleceği için kullanmalarını istedi. Vali Ustaoğlu, öğrencilerin ailelerini de tebrik ederek destekleri için teşekkür etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'e giren öğrencileri tebrik etti.

Ustaoğlu, LGS'de tam puan alan Beril Sezer, Duru Kurtulmuş, Beyza Erbaş, Kuzey Geren, Miray Panç ve Defne Yıldız ile YKS'de ilk 100'e giren Semih Işık Yılmaz, Umut Güven, Emir Kunt, Mert Eren Kaymak, Melek Ceyda Bozan, Ceylin Naz Ölçer ve Hakan Certel'i kabul etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Ustaoğlu, elde edilen derecelerden gurur duyduklarını ve öğrencilerin başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Öğrencilere "gurur tablosu" diye hitap eden Ustaoğlu, başarılarını ve sahip oldukları birikimi ülkenin geleceği için kullanmalarını istedi.

Ustaoğlu, öğrencilerin başarılarında emeği bulunan ailelerini de tebrik ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de LGS'de tam puan alan 6, YKS'de ilk 100'e giren 7 öğrenci Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de LGS'de tam puan alan 6, YKS'de ilk 100'e giren 7 öğrenci Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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