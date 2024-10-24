Balıkesir'de Mesleki Eğitim Çalıştayı

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??????? Balıkesir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen çalıştaya Vali Yardımcısı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir Organize Sanayi ve Bölge Müdürü Akın Ünal, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Enerji ve Sanayi Birim Başkanı Kerem Öner, özel sektör ve kamu kurumu temsilcileri ile okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çalıştay açılışında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Proje Koordinatörü Semiha Karatufan, Erasmus+ Mesleki Egitim Akreditasyonu çalışmaları hakkında sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim, gençlerimizin yeteneklerini keşfederek onları geleceğe hazırlayan önemli bir yolculuktur. Bu çalıştayda, geleceğin meslekleri için nasıl daha etkin bir eğitim modeli oluşturabileceğimizi tartışacak, fikirlerimizi ve deneyimlerimizi paylaşacağız. Hep birlikte, gençlerimizin sadece bugünün değil; geleceğin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımda yetişmeleri için gayret göstereceğiz. Katılımınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, verimli bir çalıştay olmasını dilerim."

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ise konuşmalarında Balıkesir'deki Tarım ve Hayvancılık Meslek liselerinin sayısının artması gerektiğini söyledi.

Vali Yardımcısı Doç. Dr. Sayın Şükrü Yıldırım mesleki eğitimin önemine değindiği konuşmasında Türkiye'de mesleki eğitimin hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Yıldırım, "Çocuklarımızı, gençlerimizi ortaokuldan itibaren mesleki eğitime yönlendirmemiz gerekiyor. Evlatlarımızın hepsinin mühendis, doktor, mimar olması gerekmiyor. Önemli olan gençlerimize doğru şeyler aktarabilmek ve geleceğimiz olan gençlerimizin hayata erken atılımını sağlamak. Bu noktada insan sermayesini güçlendirmeli, meslek liselerimize her alanda geliştirmeliyiz." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir Organize Sanayi ve Bölge Müdürü Akın Ünal, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Enerji ve Sanayi Birim Başkanı Kerem Öner'in mesleki eğitimin önemine dikkat çektikleri konuşmalardan sonra; Enerjisa Bandırma Fen Lisesi öğrencisi Emre Aşak, Bandırma Onyedi Eylül Ünivesitesi öğrencilerinden Berra Karakaş, Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emincan Kaya, Karesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Berivan Sak, Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Duygu Acar Erasmus + Mesleki Eğitim hareketlilik deneyimlerini paylaştı.

Açılış programının ardından 11 başlıkta belirlenen 2 gün sürecek çalıştay; 64 meslek lisesi müdürü, 30 mesleki alan öğretmeni, 23 öğrenci ve 41 sektör temsilcisi ile kamu kurumlarından temsilciler ile mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi açısından önemli bir kilometre taşı olması temennisi ile devam etti.

Çalıştay konuları arasında mesleki eğitimde karşılaşılan sorunlar, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiksel yetkinlikleri eğitim programlarımıza entegre etmek, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini artırarak yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin endüstrideki uygulamaları, Balıkesir bölgesinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını geliştirmek ve kariyer planlama ile girişimcilik konularında öğrencileri teşvik etmek, proje yönetimi ve mesleki eğitim akreditasyonu yer aldı.