Balıkesir'de Midibüs Kazası: 18 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Midibüs Kazası: 18 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan bir midibüs, sis ve yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu 18 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

08.02.2025 14:49
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1) BALIKESİR'DE FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS TAKLA ATTI; 18 YARALI

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün refüje çarparak takla attığı kazada 1'i ağır, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Gönen ilçesi Bandırma yolu Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gönen'de rüzgar enerjisi parçaları üreten fabrikanın işçilerini taşıyan D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı midibüs, yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Midibüs Kazası: 18 Yaralı - Son Dakika

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