Balıkesir'de motokurye öldürüldü, katil zanlısı ve babası hakkında iddianame kabul edildi

Güncel

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", babası için de "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçlarından hazırlanan iddianameler birleştirilerek mahkemece kabul edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akman'ın sipariş teslim ettiği Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda 11 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talebinde bulunuldu.

Eylemi gerçekleştirdikten sonra olay yerine yakın bölgedeki evine kaçıp kanlı elbiselerini çamaşır makinesine yıkamak için attığı sırada yakalanan E.Ö'yü sakladığı gerekçesiyle tutuklanan babası Orhan Ö. hakkında da ayrıca iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı, Orhan Ö'nün, "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti.

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan baba Orhan Ö. hakkındaki iddianame ile oğlu E.Ö'ye ilişkin iddianameler birleştirilerek kabul edildi.

Haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına 28 Haziran'da Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Olay

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.