Balıkesir'de Motokurye Cinayeti: Katil Zanlının Babası Tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Motokurye Cinayeti: Katil Zanlının Babası Tutuklandı

Balıkesir\'de Motokurye Cinayeti: Katil Zanlının Babası Tutuklandı

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkında tutuklama kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, cinayeti azmettirdiği iddia edilen Orhan Ö'nün tutuklandığı bildirildi. Akman'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

17.05.2024 16:59
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Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkında tutuklama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

E.Ö'nün tutuklanmasının ardından onu tahrik ettiği ve azmettirdiği öne sürülen, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Orhan Ö'nün ifadesi alındı.

Hakimliğe sevk edilen Orhan Ö. hakkında Akman'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada da tutuklama kararı verildi.

Akman'ın pizza getirdiği dairenin alt katında Orhan Ö'nün eskiden dini nikahla birliktelik yaşayan Sultan D'nin evinin bulunduğu, Akman'ın binadan çıktığını gören E.Ö'nün ona nereden geldiğini sorduğunu, ardından bıçakladığı öğrenildi.

Sultan D, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıl önce ayrıldığı Orhan Ö. ile oğlu E.Ö'nün kendisini sürekli rahatsız ettiğini, para istediğini öne sürdü.

O akşam Akman'ın, üst komşusuna pizza getirdiğini belirten Sultan D, şöyle konuştu:

"Ben 4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan bir oğlum var. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. Ata için anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Ben bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm. O ben de olabilirdim, eşim de olabilirdi veya herhangi bir insan da olabilirdi. Olayı duyduğumuzda, biz gürültüye evden çıktık. Çıktığımızda Ata yerdeydi, yanına gittim. Nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım. Bir anne için yapılabilecek ne diyebilirim? Özür dilemem gerekiyorsa annesinden özür dileyeyim ama gerçekten benim bu olayda hiçbir suçum günahım yok. İnsanlar bir şeyler yazmış çizmiş ama gerçekten benim ve ailemin hiçbir suçu günahı yok."

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise E.Ö'nün olaydan yaklaşık 1 saat sonra evinde yakalandığı, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağın ise olay yerinin yakınında bulunduğu bildirildi.

E.Ö'nün tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada elde edilen deliller ışığında olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla babası hakkında da tutuklama kararı verildiği belirten açıklamada, "Kamuoyunda şüphelilerin yabancı uyruklu olduklarına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Olay

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motokurye olarak 5 gün önce çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim etmek üzere 10 Mayıs akşamı Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, bıçakla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. ise polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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