Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 yaralı vatandaşın hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında patlama yaşandığını üzülerek öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 yaralı vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için tedavilerini yakından takip ediyoruz. Rabb'im, ülkemizi ve insanımızı her türlü kazadan, beladan ve afetten muhafaza eylesin."