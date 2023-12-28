 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap ve 10 Kilo 149 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap ve 10 Kilo 149 Gram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de gerçekleştirilen Narkogüç-41 operasyonunda, polis tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı.

28.12.2023 - 15:38,  Güncelleme: 15:45
Abone Ol

BALIKESİR'de Narkogüç-41 operasyonu kapsamında polisin düzenlediği operasyonda 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL ele geçirilirken, 49 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak Narkogüç-41 operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalatçıları, satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. İl merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 94 sokak satıcısı ve uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında işlem yapıldı. Bu kişilere il dışından uyuşturucu madde temin eden ve finans sağlayan 50 şüpheli tespit edildi. 305 personelden oluşan 82 ekip, 6 özel harekat, 2 hava aracı, 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 2 kilo 132 gram metamfetamin, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL, 4 parça halinde 181 gram sentetik kannabinoid, 2,5 gram kokain, 297 ecstacy hap, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile bunlara ait 237 değişik çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi.

Yapılan baskınlarda 49 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Balıkesir\'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap ve 10 Kilo 149 Gram Esrar Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Operasyon, Balıkesir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap ve 10 Kilo 149 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika


16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45
Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:11:50. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap ve 10 Kilo 149 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement