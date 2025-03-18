Balıkesir'de Öğrencilere Su Tasarrufu Eğitimi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, ilkokullardaki öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimlerini başlattı.

BASKİ Genel Müdürlüğü, su bilincini artırmak için ilkokullarda su tasarrufu konulu eğitimler veriyor. Şehrin su kaynaklarını korumak için bilinçlendirme çalışmalarına öğrencilerden başlayan BASKİ, suyun korunması konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

BASKİ, çocuklarda su kullanım kültürünün erken yaşlarda yerleşmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim programları kapsamında suyun önemi ve doğru kullanım yöntemlerini öğrencilere eğlenceli bir şekilde aktarıyor.

Çocukların su yönetimi konusunda bilinçlenmesinin önemine vurgu yapan Başkan Akın, şunları söyledi:

"Daha güzel işlere birlikte imza atacağız"

"Su tasarrufu konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Biz dünyamızı, ülkemizi ve şehrimizi çok seviyoruz. Gelecek nesillere de daha güzel imkanlar bırakmak için suyu bilinçli kullanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hızla artan nüfus ve küresel ısınma nedeniyle ne yazık ki su kaynaklarımız her geçen gün hızla tükeniyor. Bu konuda biz de bilinçlendirme çalışmalarına çocuklarımızdan başlıyoruz. Bu konuda da daha güzel işlere birlikte imza atacağız. Çocuklarımız kendi okullarında suyun önemini eğlenirken öğreniyor. Geleceğe duyarlı bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Su tasarrufu yöntemleri anlatıldı

Çocuklara yönelik eğitim programında suyun canlı hayatındaki kritik rolü anlatılırken özellikle evlerde, okullarda ve parklarda suyun israf edilmeden kullanılmasının önemi üzerinde duruluyor. Su kaynaklarının korunmasını, suyun evlere ulaşma sürecini, su tasarrufu yöntemlerini ve küresel ısınmanın etkilerini anlatan yetkililer, günlük yaşamda suyun nasıl tasarruflu kullanılacağına dair pratik bilgiler verdiler. Okullarda çocuklara yönelik eğitimlerde günlük yaşamda su tasarrufunun nasıl yapılacağı, el yıkama ve diş fırçalama sırasında muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, damlayan muslukların tamiri için ailelerinden yardım istemeleri gibi basit ama etkili öneriler anlatıldı. BASKİ ekiplerince verilen eğitimlerin son bölümünde öğrencilerin soruları yanıtlandı. İl merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde süren eğitimler, çocukların suyun bilinçli kullanımını alışkanlık haline getirmeleri için tüm okullarda düzenli aralıklarla sürdürülecek.