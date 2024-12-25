Balıkesir\'de Okul Servisi Tırla Çarpıştı

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Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 8'i ağır 28 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerden 3'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Yaralıların, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi, Özel Sevgi Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.