Balıkesir\'de Orman Yangını Kontrol Altında

YANAN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın, 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kepsut ilçesine ilerleyen alevlerin enerjisi Yılanlı mevkiinde düşürülürken, bölgedeki soğutma çalışmaları helikopterlerin de desteğiyle sürdürülüyor. Bölgeden zaman zaman dumanlar tüterken, ekiplerin rüzgarla birlikte yeniden alevlenmeye karşı sahadaki kontrolleri de devam ediyor. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

Muhammet SEZGİN/SUSURLUK (Balıkesir),