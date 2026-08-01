Balıkesir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahale
Susurluk'ta başlayan yangın, 6 uçak ve 9 helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
6 UÇAK, 9 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında başlayıp, 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde yeniden alevlenen yangına 6 uçak, 9 helikopter, 82 arazöz, 4 iş makinesi ve 472 personelle müdahale ediliyor.
Muhammet SEZGİN/KEPSUT (Balıkesir),
Kaynak: DHA
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