Balıkesir'de Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
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Balıkesir'de Orman Yangınları Kontrol Altında

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Sındırgı ve Edremit'teki orman yangınları, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ve Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahaleler neticesinde, büyümeden kontrol altına alındı.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Çoturtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kara ve hava ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.

Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, Kazdağı Milli Parkı alanındaki Hasan Boğuldu Göleti mevkisinde yangın çıktı.

Alevler, ekiplerin erken ve etkin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Her iki yangının ardından bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika

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