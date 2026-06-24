Balıkesir'de Otomobil Tarlaya Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Otomobil Tarlaya Devrildi: 5 Yaralı

24.06.2026 09:05
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Gönen'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

O.T, idaresindeki 43 AH 159 plakalı otomobil, Gebeçınar Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan C.K, C.K, S.K. ve E.B, hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Gönen, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Otomobil Tarlaya Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika

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