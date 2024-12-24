Patlama Sonrası Tahkikat Talimatı

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'GEREKLİ TAHKİKATIN DERHAL BAŞLATILMASI TALİMATINI VERDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Taha AYHAN/ANKARA,