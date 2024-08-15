Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan 3 zanlı gözaltına alındı

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Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve çalışmalarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak propaganda yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.İ, B.K.S. ve Ö.H'nin PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak örgüt propagandası yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon başlattı.

Düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.