Balıkesir\'de rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Alma Gebze\'de defnedildi

Balıkesir'de rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Alma Gebze'de defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de rahatsızlanarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Alma, Gebze'de toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı naaşı, Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
Balıkesir'de rahatsızlanarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Alma'nın cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.
Alma'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.
Alma'nın ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Alma'nın cenazesi, askeri manga tarafından omuzlara alınarak araca taşındı.
Alma'nın naaşı, Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Alma'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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