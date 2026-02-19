Balıkesir'de Ramazan Denetimi - Son Dakika
Balıkesir'de Ramazan Denetimi

19.02.2026 16:35
Balıkesir'de ramazanın ilk gününde gıda denetimleri artırıldı, tüketici sağlığına odaklanıldı.

Balıkesir'de ramazanın ilk gününde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentteki marketlerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen kontroller kapsamında il genelinde birçok market denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün'ün de katıldığı denetimlerde marketlerdeki ürünler incelendi.

Ekipler, marketteki kasap ve pastane ürünlerinin uygun şartlarda üretilip üretilmediğini kontrol etti.

Düzgün, AA muhabirine, Balıkesir'deki tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması ve ürünlerin uygun şartlarda üretilmesine destek olmak için yıl boyunca 220 personelle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl kent genelinde 18 bin 705 işletmeye yaklaşık 32 bin denetim gerçekleştirdiklerini bildiren Düzgün, şöyle konuştu:

"2025 yılında 640 ceza uygulamışız. Bunun yanı sıra savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuz ve 40 adet de ifşa ettiğimiz işletme olmuş. ALO 174'ten bize 1600 başvuru gelmiş. Bu yüksek bir rakam. Vatandaşlarımız bu şekilde bize ihbarda bulunabiliyor. Biz de bu ihbarları muhakkak değerlendiriyoruz. Ekiplerimizle birlikte uygun alışverişin yapılmasına ilişkin eğitimler de yapıyoruz. Bizim için en önemli kontrolör, tüketicidir. Balıkesir'de tüketicilerimiz bu konuda gayet bilinçli, gerektiğinde bize dönüş sağlıyorlar, biz de gereğini yapıyoruz."

Düzgün, ramazan ayı boyunca rutin kontrollerin yanı sıra gece denetimleri de yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

