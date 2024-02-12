Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir\'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kübra Güneş yönetimindeki bir otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada sürücü Güneş hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.02.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kübra Güneş yönetimindeki 17 AFB 614 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir kara yolunun Pelitköy Mahallesi kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık personeli olduğu öğrenilen Güneş'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Balıkesir, Güneş, İtfaiye, Ölüm, Soruşturma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 22:01:34. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement