Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir araştırma görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan dükkanda yemek yiyen bir araştırma görevlisini öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün ilçedeki bir iş yerine yönelik maskeli ve motosikletli 2 şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu Balıkesir Üniversitesi araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın olay yerine yakın bir işletmede bulunduğu esnada yaralanıp ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Polis ekiplerinin şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Çalışmalarda, 60 iş yeri güvenlik kamerası, KGYS ve PTS kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan operasyon sonucunda şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Balıkesir Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz'a isabet etmişti. Kaçmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti???????. Kaçmaz'ın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:27:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.