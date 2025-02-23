Balıkesir'de Sokak Hayvanlarına Kış Boyunca Mama Desteği

Güncel

Trafikte en çok cezayı onlar yedi

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış döneminde de sokak hayvanları için il genelinde pek çok noktada mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

Balıkesir'de etkili olan kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak hayvanları ve dağlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde hayvanların daha sağlıklı koşullarda yaşamaları için imkanlarını seferber eden ekipler, özellikle kış şartlarının başladığı ilk günden beri mama dağıtımlarını sürdürüyor. Besleme noktalarına özellikle besleyici değeri yüksek mamalar bırakılıyor. Kış şartlarının olumsuzluklarından etkilenen, yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarıyla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin '444 40 10' numaralı Yakın Çözüm Merkezi'ni arayan vatandaşlar, gerekli yardım talebinde bulunarak acil müdahale gerektiren durumlarda önlem alınmasını sağlayabilirler.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü olarak olumsuz kış şartlarında beslenemeyen hayvanlara besleme desteği verdiklerini söyleyen Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk, "Doğadaki can dostlar ve yabani hayvanlar için düzenli olarak belirli periyotlarda soğuk hava koşullarında can dostlarımıza besleme yapmaktayız. Zorlu kış şartlarında da patili dostlarımız ve yaban hayvanları için de düzenli olarak tüm imkanlarımızla besleme çalışmalarına devam etmekteyiz" dedi.