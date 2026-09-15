Balıkesir'de 'sokaklar güvende' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de 'sokaklar güvende' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir\'de \'sokaklar güvende\' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'sokaklar güvende' çalışması kapsamında 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 258 personelin katıldığı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu, silah ve mermi ele geçirildi.

Balıkesir'de düzenlenen "sokaklar güvende" operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve ruhsatsız silah kaçakçılığına yönelik "sokaklar güvende" çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında belirlenen 43 adresteki 18 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 258 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda ev ve araçlarda aramalar yapıldı.

İki dron ve 6 narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği aramalarda, ?859 sentetik hap, ?260 kubar esrar, ?bir miktar sentetik uyuşturucu, ?1 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, ?4 adet ruhsatsız av tüfeği, ?158 tabanca mermisi, ?5 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'sokaklar güvende' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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