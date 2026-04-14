Balıkesir'de Su Yönetimi Tarımsal Çeşitliliği Etkiliyor
Balıkesir'de Su Yönetimi Tarımsal Çeşitliliği Etkiliyor

14.04.2026 03:19
Balıkesir, su yönetiminin tarım üzerindeki etkilerini masaya yatırarak, suyun korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, iklim kriziyle birlikte tarımsal faaliyetlerin kuzeye kayabileceği uyarısında bulundu.

Balıkesir'in tarımsal çeşitliliği ve suyun önemi üzerine yapılan değerlendirmeler, su yönetiminin tarım üzerindeki etkilerini vurguluyor. Balıkesir, 'siyah çay dışında her şeyin yetiştiği il' olarak tanımlanıyor ve Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, 2018'den bu yana su sorununa önem veriyor. Kula, 'Su varsa tarım var, hayvancılık var, gıda var. Su yoksa, bunların hiçbiri gerçekleşemez,' diyerek suyun korunmasının hayati olduğunu ifade ediyor.

Son dönemde kuraklık ve taşkınlar gibi aşırı hava olayları, suyun doğru yönetilmemesi halinde tarıma zarar verebileceğini gösteriyor. Balıkesir'de düzenlenen 'Suyun İzinde' panelinde, su sorununun tarımsal çeşitliliği tehdit ettiği ve planlı yönetim gerektiği tartışıldı. Kula, Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran bir il olduğunu ve sanayisinin yüzde 40'ının tarıma dayalı olduğunu belirterek, suyun tüm sektörler için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

İklim krizi nedeniyle tarımsal faaliyetlerin kuzeye kayacağı öngörülürken, Balıkesir'in bu süreçte önemli bir merkez olacağı ifade ediliyor. Kula, avokado gibi yüksek su tüketen ürünler yerine, iklime uygun ve daha az su tüketen ürünler üretilmesi gerektiğini söylüyor. Balıkesir'in peynir, zeytin ve et gibi zengin gıda çeşitliliğinin korunması ve markalaşması önem taşıyor. Sonuç olarak, umutları diri tutarak üretmeye devam etmek, bu potansiyelin değerlendirilmesi için kaçınılmaz bir gereklilik olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
