Balıkesir\'de Tefeci Organize Suç Örgütü Çökertildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de "Kuyu-12" operasyonunda, elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içinde bulunduğu 43 şüphelinin yakalandığını, 27'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'de tefecilik suçu işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Kuyu-12" operasyonunda elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiğini bildiren Yerlikaya, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüphelinin yakalandığını, 27'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, suçtan elde edildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ve av tüfekleri, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altın ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerin yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işlediklerinin ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıklarının tespit edildiğini aktardı.