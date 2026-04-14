Balıkesir'de TIR Yangını Kontrol Altına Alındı

BALIKESİR'de seyir halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Balıkesir-İzmir kara yolu Ayvacık mevkisinde seyir halindeki M.N.Ö.'nün kullandığı 47 AN 616 plakalı TIR'dan alevler yükseldi. TIR'ı yol kenarına çekip, araçtan inen şoför, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Şevki MORALI/BALIKESİR,
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?