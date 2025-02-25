Balıkesir'de Toplu Taşımada Hijyen Standartları Yükseltiliyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Toplu Taşımada Hijyen Standartları Yükseltiliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık riskine karşı toplu taşıma araçlarında düzenli dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıyor. Günlük ortalama 35 bin yolcunun kullandığı araçlarda hijyen standartları en üst seviyede tutuluyor.

25.02.2025 16:32  Güncelleme: 17:46
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık riskine karşı toplu taşıma araçlarında düzenli dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıyor.

Balıkesir'de temiz ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti için 266 hat ve bin 551 seferle günlük ortalama 35 bin yolcunun kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen standartları en üst seviyede tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. bünyesindeki araçlarda rutin temizliğe ilaveten yapılan ilaçlama çalışmalarıyla toplu taşıma araçları her türlü virüs ve bakteri ve viral yolla bulaşan organizmalara karşı dezenfekte edildi.

Öğrenci olduğunu ve okula her gün otobüslerle ulaşım sağladığını söyleyen Elanur Yılmaz, "Otobüsler gayet temiz. Bizim sağlığımızı düşünerek böyle ilaçlamalar yapılması bizim için çok önemli. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü belirten Gözde Sever, "Öncelikle çok teşekkür ederiz bizim sağlığımızı düşündüğünüz için. Hijyen konusunda da bence tam olması gerektiği gibi ve şoförlerin de bizimle olan iletişiminden çok memnunum. Yani üniversite öğrencisi olarak burada mutluyum" dedi.

Ulaşım araçlarının temizliğinden çok memnun olduğunu dile getiren Muammer Koç, "Valla ben şimdi arabaya biniyorum, iniyorum hep temiz. Otobüslere dezenfekte filan yapılıyor da köyümüze gelip gidiyoruz çok memnunuz yani. Gerçekten çok memnunuz" diye konuştu.

Belediye otobüslerinin her zaman temiz ve hijyenik olduğunu belirten Merve Yücel, "Ulaşımda otobüsü kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım. Her zaman vaktinde geliyor. Bizim sağlığımızı düşünüp bizi ön planda tuttuğu için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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