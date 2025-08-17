Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

17.08.2025 18:54
Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karamanköy Mahallesi'nde, Emine Ç. (22) idaresindeki 10 AFN 850 plakalı otomobil ile Sefa S'nin (21) kullandığı 06 BMP 170 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Emine Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü Sefa S. ise sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Emine Ç'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

