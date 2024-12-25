Sağlık Bakanlığı, " Balıkesir'de öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 kişi yaralanmıştır." bilgisini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Balıkesir'de öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup 3'ünün durumu kritiktir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Trafik Kazası: 28 Yaralı - Son Dakika
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