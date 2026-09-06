Balıkesir'de Tülütabaklar kurtuluşun 104. yılında Yunan askerlerini korkutan geleneği yaşatıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Tülütabaklar kurtuluşun 104. yılında Yunan askerlerini korkutan geleneği yaşatıyor

Balıkesir\'de Tülütabaklar kurtuluşun 104. yılında Yunan askerlerini korkutan geleneği yaşatıyor
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Balıkesir'de 6 Eylül kurtuluş günü etkinliklerinde, Milli Mücadele döneminde Yunan askerlerini korkutmak için baca kurumu ve postlarla gizlenen debbağların geleneği Tülütabak gösterisi sergilendi. 104 yıldır süren bu ritüel, kent sakinleri ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan "Tülütabak" gösterisi, 104 yıldır devam ediyor.

Kentin kurtuluş günlerinin ritüeli haline gelen Tülütabak, o sıkıntılı dönemlerde deri işçilerinin Yunan askerlerini kaçırmak için büründükleri korkutucu görünüşlerine verilen ad olarak biliniyor.

Her yıl 6 Eylül'de Balıkesir'in kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Tülütabaklar, 104 yıldır kent sakinleri ile etkinliği izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi görüyor.

Gösteriler öncesinde, sabahın erken saatlerinde deri işleme atölyelerinin bulunduğu alanda toplanan işçiler, simit fırınlarından aldıkları baca kurumunu suyla karıştırıp, yüz, el, kol ve bacaklarını siyaha boyayıp, üzerlerine koyun ya da keçi postlarını geçiriyor.

Deriden yapılmış şapka giyen, boyunlarına çan takan, bıyık olarak da at ya da manda kuyruğu kullanan debbağlar, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi korkutucu görünümleriyle Balıkesir'in kurtuluş günü etkinliklerine katılıyor.

Hazırlandıktan sonra aynada kendilerini bile tanıyamayacak hale gelen Tülütabaklar, etkinliklerde, ellerindeki baca kurumunu vatandaşların yüzlerine çalıyor.

Tören geçişinde Tülütabaklar, ata binmiş, elinde sığır boynuzundan yapılmış piposu bulunan "Tülükadı"nın arkasından, davul ve zurna eşliğinde oynayarak yürüyor, gösterileriyle uygulamanın, Milli Mücadele dönemindeki önemini ortaya koyuyor.

"Yaptığımız bu işten gurur duyuyoruz"

25 yaşındaki Emir Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tülütabaklar'ın Balıkesir'i düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan milis kuvvetlerden biri olduğunu söyledi.

Güler, 6 yıldır tülütabak olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her yıl 6 Eylül'ü iple çekiyoruz, bizler yaptığımız bu işten gurur duyuyoruz. Dünyada tek olan şey burada bizde var. Kendimizi çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. Dedelerimizin, atalarımızın mirasını devam ettirdiğimiz için çok sevinçliyiz. Tabakhaneler bölgemizde bu geleneğimizi sürdürüyoruz."

Özer Özgürbüz de küçük yaşlardan beri Tülütabak olduğunu ifade etti.

Geleneği sürdürdükleri için mutlu olduğunu vurgulayan Özgürbüz, "Törene hazırlanıyoruz, atalarımızın geleneğini devam ettiriyoruz. Bu iş artık biraz eğlenceye dönüştü. Gençlerle birlikte yapmaya devam ediyoruz. Onlar bizi, biz de onları bırakmıyoruz. Hep beraber devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Tülütabaklar kurtuluşun 104. yılında Yunan askerlerini korkutan geleneği yaşatıyor - Son Dakika

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