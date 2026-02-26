Balıkesir'de Uçak Kazası: Pilot Şehit Oldu - Son Dakika
Balıkesir'de Uçak Kazası: Pilot Şehit Oldu

26.02.2026 12:44
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, dün Balıkesir'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin, "Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, dün Balıkesir'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin, "Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır." açıklaması yapıldı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu.

Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğramasının hatırlatılması üzerine konuya ilişkin Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği, radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir. 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile saat 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir."

Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Türkiye'nin, bölgedeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan ABD'nin, İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Bölgedeki tüm gelişmeler yakından takip ediliyor"

Açıklamada, Suriye'nin "DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu"na 90'ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının, ABD'nin Suriye'de bulunan askeri varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğunun değerlendirildiği vurgulanarak, "ABD'nin, Suriye ve Irak'taki faaliyetleri, bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Somali ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamanın, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkenin milli çıkarlarını korumak amacıyla yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce açıkladığımız üzere S-400 hava savunma sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır. S-400'lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

