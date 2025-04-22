Balıkesir'de Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kente gelen Meksika, Gürcistan, Ukrayna ve Litvanyalı çocukları ağırladı.

Başkan Akın, Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali kapsamında Meksika, Gürcistan, Ukrayna ve Litvanya'dan Balıkesir'e gelen çocuklarla, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Küçük misafirlerinin bayramını kutlayan Akın, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türkiye'deki değil tüm dünya çocuklarına çok büyük bir armağanıdır. Bugün, sizleri burada görmekten ve ağırlamaktan çok memnunum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Ziyaretin ardından çocuklar belediye binası önünde kendi ülkelerinin dans gösterilerini sergiledi. Gösteriyi büyük bir ilgiyle izleyen Akın, çocukların neşesine ortak oldu.