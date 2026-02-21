Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama
21.02.2026 21:09
Jandarma, Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 147 şüpheliden 17'sini tutukladı.

BALIKESİR'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 147 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde 52 adrese 18 Şubat'ta 255 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı girdiği adreslerde özel narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 1 kilo 845 gram bonzai, 562 gram metamfetamin, 331 gram esrar, 83 bin 636 sentetik uyuşturucu hap, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 3 hassas terazi, 14 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 147 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 147 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 130 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

